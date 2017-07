ICC, Real-Manchester United 2-3 dcr: errore decisivo di Casemiro

Nella notte italiana è andato in scena l'antipasto della prossima finale di Supercoppa europea (8 agosto in esclusiva assoluta su Premium Sport) tra Real Madrid e Manchester United e a vincere, dopo un'incredibile serie di rigori da 7 errori su 10 tiri, sono stati i Red Devils.

Avvio di primo tempo al di sotto delle aspettative degli oltre 65mila tifosi accorsi al Levi's Stadium, con le due squadre che giocano su ritmi piuttosto bassi (si gioca alle 2 del pomeriggio, fa un gran caldo), ma comunque l'inizio tutto di marca United, con il Real che sta a guardare e si chiude dietro. Il primo tiro della gara è di Lingard, ma l'occasione più grossa è per gli spagnoli, con Lucas Vazquez che spreca clamorosamente un contropiede sbagliando l'ultimo passaggio. Nel finale di tempo la gara si sblocca grazie a un'invenzione di Martial, che salta tre uomini come birilli e mette Lingard da solo di fronte alla porta sguarnita.

Nella ripresa solita girandola di sostituzioni con Zidane che cambia la squadra per intero (per lo più giovani, spicca solo l'ingresso di Kovacic) e Mourinho che effettua 8 cambi (entrano Lukaku e uno svogliato Pogba). I giovani terribili del tecnico francese mettono in grossa difficoltà i più blasonati Red Devils e a metà ripresa arriva il pareggio di Casemiro, bravo a trasformare il rigore concesso per fallo di Lindelof su Theo Hernandez. Nel finale Fellaini ha la clamorosa chance di chiudere la partita, ma spara alto a due passi da Casilla e si va ai rigori.

A questo punto succede l'impensabile: 7 errori su 10 tiri (ricordiamo che si sfidano la squadra campione d'Europa e quella che ha vinto l'Europa League). Inizia lo United e Martial la mette fuori. Kovacic si fa respingere il tiro da un super De Gea, che si ripeterà poco dopo sul rigore calciato da Oscar dopo che pure McTominay aveva sbagliato. Dopo quattro calci di rigore si è ancora sullo 0-0. A sbloccare l'equilibrio ci pensa Mkhitaryan, che batte finalmente Kiko Casilla. Anche Quezada sblocca il Real e la situazione torna in parità. Lindelof e Theo Hernandez sbagliano i propri tiri, il 2-1 United lo firma Blind, mentre Casemiro colpisce la traversa e regala la vittoria al Manchester United. In vista della Supercoppa europea, meglio allenarsi un po' sui calci di rigore.

