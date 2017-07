ICC, Paris Saint Germain-Tottenham 2-4

Gol, prodezze individuali ma anche errori grossolani: spettacolo al Camping World Stadium, il Tottenham cala il poker al Paris Saint Germain nell'amichevole di International Champions Cup. Finisce 4-2 per gli inglesi che approfittano della superiorità numerica nell'intera ripresa anche se vincono solo nel finale dopo il 2-2 del primo tempo.



Partita vivace sin dai primi minuti, al sesto il Psg è già avanti grazie alla progressione di Rabiot che serve Cavani tutto solo davanti a Lloris per il facile piattone dell'1-0. Il Tottenham reagisce con la grande botta da fuori di Eriksen con Trapp un po' sorpreso dai 35 metri ma ancora Rabiot, al 36', mette Pastore nelle condizioni di segnare: il Flaco dribbla Carter-Vickers (non positivo anche nell'occasione della prima rete) e riporta il Psg avanti.



Cambia tutto nella ripresa, "merito" del portiere parigino che calcola male un lungo lancio dalle retrovie e tocca il pallone con la mano destra fuori dall'area: cartellino rosso inevitabile. Il fortino Psg però cade solo negli ultimi deici minuti: all'81' arriva un altro grande tiro da fuori, questa volta di Alderweireld, mentre cinque minuti più tardi è Harry Kane a battere di potenza Areola dal dischetto (rigore concesso per un fallo di mano di Matuidi).