ICC, Milan-Borussia Dortmund 1-3, Aubameyang doppietta

L'entusiasmo è così grande che a Guangzhou sembra quasi di essere a San Siro e allora forse è un bene, per il Milan, aver perso 3-1 con il Borussia Dortmund all'esordio nell'International Champions Cup. La prima partita della Champions dell'estate dice almeno quattro cose: 1) il Milan è ancora lontano dal grande calcio dove intende arrivare; 2) se qualcuno avesse avuto dei dubbi, la rivoluzione avviata dalla società era necessaria, il colpo Bonucci in particolare per avere un leader in difesa; 3) ad alcuni dei nuovi acquisti va comunque dato tempo, anche molto, per dimostrare il proprio valore o per crescere (vedi Calhanoglu e Rodriguez); 4) dalla Germania arrivano voci che Aubameyang resterà al Borussia Dortmund e non arriverà al Milan ed è un peccato per quanto si è visto (anche stavolta) perché l'attaccante del Gabon è un'autentica forza della natura.



Il primo quarto d'ora è un inferno soprattutto per Ricardo Rodriguez che dopo le buone impressioni lasciate a Lugano va completamente in tilt contro Dembelé, esterno d'attacco giovanissimo ma già protagonista in Champions l'anno scorso: il terzino svizzero arrivato dal Wolfsburg gli lascia tre occasioni in pochi minuti, soffrendone in modo evidente la velocità e commettendo spesso l'errore di essere troppo distante dall'avversario. Il Milan balla e in 4 minuti subisce due gol che in realtà arrivano centralmente: il primo lo segna Sahin con un tiro dal limite senza grosse pretese che sorprende Storari, il secondo è di Aubameyang su rigore dopo un evidente fallo di Paletta su Pulisic.



La differenza di valori emerge in modo quasi impressionante almeno fino al time-out al 30', al di là del gol di Bacca che riapre la partita dopo un'azione caparbia e un esterno destro dal limite sul quale Weidenfeller poteva fare di più: Mauri, Kessie (nell'inedita posizione davanti alla difesa) e Bonaventura non fanno filtro, né riescono a far ripartire l'azione, Niang non accelera mai, Borini si accende dopo il 2-1 dimostrando almeno la voglia di combattere, che poi è la sua caratteristica principale. Dietro la coppia Zapata-Paletta viene messa sotto torchio da Aubameyang e l'italo-argentino, in particolare, va in affanno.



Montella dà spazio ad altri due nuovi acquisti nella ripresa inserendo Calhanoglu e Musacchio al posto di Niang e Paletta. Il Milan ha un atteggiamento diverso, alza il baricentro e Kessie appare più in palla alzando il pressing, ma nel momento migliore subisce gol in modo davvero ingenuo, facendosi sorprendere in contropiede su un calcio d'angolo a favore: il Dortmund arriva in porta con 4-5 passaggi, sull'asse Castro-Pulisic-Aubameyang, con la doppietta del gabonese. Il resto della partita vede se non altro un Milan volitivo che sfiora il gol due volte con Antonelli e ne divora uno con Cutrone nel finale dopo un assist meraviglioso del baby Gabbia. Calhanoglu si fa vedere con un'azione personale con tiro sull'esterno e i due assist per Antonelli: non è ancora al top e si vede, ma la qualità non gli manca.