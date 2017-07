ICC, Juventus-Barcellona 1-2, doppietta di Neymar

La vera Juve entra in campo troppo tardi e la vera fortuna è che perdere il 22 luglio non fa male a nessuno. Un po' è questione di uomini in campo (da una parte e dall'altra), un po' è questione di atteggiamento perché se il Barcellona sembra poter fare a pezzi i bianconeri nel primo tempo non è solo perché Allegri sceglie troppe riserve per il debutto stagionale e Valverde quasi tutti i titolari. Il punto è che Neymar entra in campo con la voglia di spaccare il mondo e Bentancur, solo per citare chi giocava esattamente nella sua stessa posizione, sul fronte opposto, impallidisce nel confronto ovviamente impari. Così finisce 2-1 e non c'è nulla di cui preoccuparsi particolarmente.



Evitare la figuraccia in un palcoscenico comunque prestigioso come l'International Champions Cup e davanti a 80mila spettatori, sembrava quasi l'unico obiettivo possibile a un certo punto, ma si è andati ben oltre. Certo, all'esordio i primi veri riflettori erano puntati non tanto su chi c'era, ma su chi non c'era, cioè su come se la sarebbe cavata la Juve in difesa senza Bonucci. Considerando le occasioni costruite dal Barcellona nel primo tempo e i gol di Neymar, la risposta data dal campo non è confortante, ma ci sarà modo per trovare l'assetto giusto. Chi va in tilt davvero è Lichtsteiner, sempre fuori posizione, anche sull'1-0, quando segue invano il brasiliano invece di restare in linea con gli altri compagni e metterlo in fuorigioco sull'uno-due con Paco Alcacer. Sul 2-0 la brutta figura la fanno tutti, perché Neymar salta uno dopo l'altro anche Benatia, Barzagli e Asamoah prima di battere Buffon.



Nella ripresa la partita cambia davvero al 60' quando i cambi sono di fatto completati: il Barça non ha più Messi e Neymar (ma anche Piqué e Mascherano), la Juve ha tutta un'altra squadra con la qualità di Pjanic in mezzo al campo (sua la prima occasione sprecata con un tiro alto), la grinta di Chiellini dietro (e pure davanti, considerando che segna il gol che riapre la partita), i guizzi di Dybala, Higuain e Douglas Costa davanti e qui la differenza è enorme perché da una trequarti con Sturaro-Lemina-Bentancur non ci si poteva aspettare granché. Infatti nel primo tempo la Juve costruisce una sola occasione sullo 0-0, con Mandzukic che tornato centravanti dimentica le doti da bomber e spreca il cross di Sturaro. Nella ripresa, invece, Dybala fa subito vedere due-tre numeri (un tunnel, un bel sinistro parato da Ortolà e il corner per il gol di Chiellini), mentre Higuain spreca il possibile 2-2. Ma il Pipita, si sa, dalle vacanze torna fuori condizione. Poi verrà fuori. Magari come tutta la Juve.