ICC, Inter-Lione 1-0: decide Jovetic

Prima partita in International Champions Cup per l'Inter e prima vittoria in Cina: i nerazzurri battono 1-0 il Lione grazie ad una rete di Jovetic nel secondo tempo e fanno sorridere Spalletti. Le temperature, che nella serata cinese vanno vicine ai 35°, e il campo non proprio perfetto non danno una mano alle due squadre che comunque hanno due filosofie opposte tra primo e secondo tempo.



L'Inter iniziale, con Borja Valero in cabina di regia e Pinamonti in avanti a causa del perdurare dell'infortunio di Icardi, è più compassata, sembra far giocare i francesi per colpirli in contropiede con Eder e Candreva. Una squadra corta e compatta che però soffre il palleggio degli avversari a centrocampo: dietro le sofferenze sono poche ma pure le palle-gol scarseggiano. Le migliori sono due tiri da fuori di Eder e Gagliardini, niente di spaventoso per Lopes.



La sfortuna si abbatte sul Lione, che perde per infortunio entrambi i terzini sinistri (Marçal-Mendy), ma l'Inter che Spalletti ribalta nella ripresa va a cercarsi maggiormente fortuna: l'attacco leggero Gabigol-Jovetic confonde la retroguardia francese e anche Joao Mario, compassato per 45', entra maggiormente in partita. Il possesso palla sale e sono gli avversari a cercare le ripartenze, trovando solo un tentativo da fuori di Depay che Padelli sventa in volo. Al 52' Jojo prova la serpentina stile Neymar con la Juventus ma poi si fa parare il destro, cinque minuti più tardi serve Gabigol tutto solo davanti a Gorgelin ma il brasiliano si mangia il vantaggio.



Il guizzo giusto arriva al 74': buon lavoro in pressing di Gabigol, che ci mette il solito impegno, Jovetic serve Joao Mario che restituisce al montenegrino per il più facile dei piattoni: è il gol che decide la partita. Le risposte attese da Spalletti sono arrivate anche se le necessità di mercato rimangono (a proposito, Perisic entrato nella ripresa). Zhang Jindong, che ha seguito la squadra allo stadio di Nanchino, avrà ricevuto una buona dose di ottimismo per il futuro e per accontentare il tecnico?