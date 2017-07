ICC, è già Lukaku show: Mourinho stende Guardiola 2-0

Romelu Lukaku ha già conquistato lo United, gli sono bastate appena due amichevoli per far capire a tutti perché Mourinho ha speso 85 milioni di euro (più bonus) per strapparlo alla concorrenza (Conte in testa).

Il bomber belga è stato il grande protagonista del match di International Champions Cup giocato nella notte, che all'NRG Stadium di Houston ha visto i Red Devils superare i ‘cugini’ del Manchester City per 2-0 in un match che è stato vetrina per alcuni dei volti nuovi delle due squadre, compresi Ederson e Walker, al loro esordio con la maglia dei Citizens.

Ad impressionare, però, è stato soprattutto lo United, che ha fatto suo il primo derby di stagione. Dopo una prima mezz’ora sostanzialmente equilibrata, la squadra di Josè Mourinho ha preso in mano il controllo della partita e nel giro di un paio di minuti ha chiuso la pratica. Ad aprire le marcature Lukaku, che lanciato in profondità da un bel lancio di Pogba, si è involato verso la porta avversaria seminando due difensori, ha superato di testa Ederson e ha concluso da posizione defilata.

Appena due minuti dopo, al 39’, il raddoppio dei Red Devils: palla di Mkhitaryan per Rashford che, lasciato troppo libero dai difensori avversari, penetra in area dal vertice destro e lascia partire una potente conclusione rasoterra sulla quale il portiere del City non può nulla. Nella ripresa solita girandola di cambi, quello che non cambia è il risultato. Il Manchester United manda i suoi primi segnali in vista della nuova stagione, per Guardiola invece il lavoro da fare è ancora molto.