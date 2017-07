ICC, Chelsea-Bayern alle 13.35 su Premium Sport

International Champions Cup vuol dire grande spettacolo del calcio, stelle luminose in campo e voglia di vivere confronti dal sapore unico. Come quello, semplicemente imperdibile, tra due grandi allenatori italiani: Ancelotti da una parte, Antonio Conte dall'altra, sfida nella sfida a far da cornice a ciò che sarà Bayern Monaco-Chelsea, in diretta esclusiva su Premium Sport dalle 13.35. Tanto per chiarire che quando parliamo di Champions League estiva parliamo di partite che mettono di fronte squadre che quel trofeo l'hanno vinto, e che ripartono, una volta ancora, con la voglia di alzarla quella benedetta coppa dalle grandi orecchie.



Ancelotti, nello specifico, è uno specialista e ha voglia di rimediare subito alla brutta sconfitta subita dal lanciatissimo Milan - tutto nuovo - di Montella. Un 4-0 che pesa, soprattutto perché ha riacceso il partito dei suoi oppositori in Germania. Dall'altra parte, invece, c'è un Conte adesso più rilassato che in campionato tra Italia e Inghilterra è un rullo compressore ma che in Europa ha sempre sofferto. Tra i Blues è arrivato Morata, per dare nuova energia all'attacco. Prima di ridare l'assalto alla Premier, c'è l'ICC e c'è il Bayern Monaco. E soprattutto c'è, come sempre per Conte e per Ancelotti, la voglia di vincere.