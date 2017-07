ICC, Chelsea-Bayern 2-3, Ancelotti batte Conte

Gol, spettacolo, grandi giocate, emozioni nell'Internationatl Champions Cup. Non manca nulla nella grande sfida di Singapore tra Chelsea e Bayern Monaco con Ancelotti che riscatta la pesante sconfitta col Milan e mette lo sgambetto al suo vecchio allievo Antonio Conte. Finisce 3-2 per i bavaresi e il risultato forse è un po' bugiardo per le numerose occasioni sprecate in particolare da James Rodriguez, il fiore all'occhiello della campagna acquisti tedesca. Ai Blues non è riuscita la rimonta, ma di sicuro Conte avrà apprezzato la reazione dei propri giocatori dopo un inizio disastroso.



Il Bayern, infatti, ha dominato la partita per almeno mezz'ora: Rafinha ha sbloccato il risultato al 6' con un tiro dal limite, poi si è scatenato Thomas Müller, prima raddoppiando praticamente a porta vuota sull'assist di Ribery, poi involandosi quasi indisturbato da metà campo e scoccando una conclusione precisa sotto la traversa. Al 27', così, il Bayern conduceva 3-0.



Il Chelsea è uscito fuori alla distanza accorciando le distanze già nel primo tempo con un gran gol di Marcos Alonso, non nuovo a questo tipo di prodezze, nel finale del primo tempo. Nella ripresa i cambi (compreso l'ingresso di Morata al debutto con la maglia dei Blues) non hanno spento le emozioni, anzi: James andava vicinissimo al 4-1 un paio di volte, poi era Batshuayi a trovare il gol che riapriva la gara nel finale. Ma alla fine è il Bayern a fare festa.