ICC, boom di ascolti su Premium Sport

Su Premium Sport HD è già alta la febbre del grande calcio per la prossima stagione, come dimostrano gli straordinari ascolti registrati nell’International Champions Cup, la “Champions League” d’estate, che Premium ha trasmesso integralmente in esclusiva assoluta e in alta definizione.



56 gol segnati e nessun 0-0 per uno spettacolo di rara bellezza. Questi i 5 match più seguiti dell’ICC: al primo posto troviamo Roma-Juventus del 30 luglio con 423.000 spettatori medi e il 3.1% di share. A seguire Milan-Borussia Dortmund del 18 luglio con 198.082 spettatori e l’1.64% di share, poi Juventus-Barcellona giocata il 22 luglio con 169.325 spettatori e il 3.06% di share, Bayern Monaco-Milan sempre del 22 luglio con 160.466 spettatori e l’1.58% di share e Chelsea-Inter del 29 luglio con 145.000 spettatori e l’ 1.11% di share.



Una voglia di calcio che non è mai andata in vacanza e che Premium ha saputo esaudire trasmettendo le sfide tra i più grandi club al mondo. Aspettando l’inizio della prossima stagione, della Serie A e dell’appuntamento più prestigioso, la Champions League 2017-2018, visibile in esclusiva su Premium Sport, che avrà un’anteprima con la Supercoppa Europea dell’8 agosto tra Real Madrid e Manchester United, più i Playoff che vedranno impegnato il Napoli il 15/16 e il 22/23 sempre di agosto.