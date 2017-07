ICC: beffa Bayern Monaco, vince l'Arsenal ai rigori

Piccola rivincita dell'Arsenal sul Bayern Monaco nella International Champions Cup 2017, esclusiva di Premium Sport: dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, gli inglesi vincono ai calci di rigore. Un successo sfumato al 94' per i tedeschi, avanti dall'8' grazie a Lewandowski, ma che dopo i miracoli di Cech subiscono la rete inglese di Iwobi a pochi istanti dal triplice fischio per poi perdere 4-3 dal dischetto.



Carlo Ancelotti deve essere comunque soddisfatto per la prova dei suoi, due spanne sopra gli inglesi per qualità e organizzazione ma poco concreti e un filo supponenenti. Solo normale l'esordio di James Rodriguez, in campo 64 minuti schierato largo a destra nel 4-2-3-1 e non dietro la punta come preventivabile: il colombiano ha sulla coscienza anche due buone occasioni da gol, murate dal portiere avversario.



Dopo il penalty di Lewandowski che apre il match (fallo in area su Bernat), il Bayern si avvicina più volte al raddoppio: Tolisso, al 21', lo realizza anche ma il gol viene annullato per un fuorigioco che non c'è. Tra il primo e il secondo tempo altre occasioni tedesche con Muller, Bernat, James Rodriguez mentre l'Arsenal (che nella scorsa stagione, negli ottavi di Champions, in due sfide contro i bavaresi aveva preso dieci gol) si fa vedere alla mezz'ora con Lacazette che, solo contro Starke, si mangia il possibile pari.



L'1-1 comunque arriva nel finale: Iwobi apre l'azione, serve a Ramsey che gli restituisce palla per il colpo di testa in tuffo che gela il Bayern. I calci di rigore premiano gli inglesi per gli errori di Alaba, Renato Sanches (traversa) e Bernat mentre tra i Gunners solo Elneny si fa parare il tiro dagli undici metri.