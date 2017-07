ICC, Bayern Monaco-Milan 0-4: show rossonero

Ottime notizie per Montella dall'International Champions Cup, grande esclusiva di Premium Sport. Il Milan batte 4-0 il Bayern Monaco e può guardare con grande fiducia all'andata dei preliminari di Europa League con il Craiova giovedì prossimo. Di fronte a una grande del calcio europeo i rossoneri giocano senza alcun timore reverenziale e la prova di alcuni acquisti dimostra il buon operato della società in sede di mercato. Kessié conferma quanto di buono fatto vedere contro il Borussia Dortmund sbloccando il match, Rodriguez dimostra di essere uno stantuffo inesauribile sull'out di sinistra e a Calhanoglu bastano 20' per andare in rete. Tra le note più liete anche Niang, in uscita da Milanello, ma a tratti devastante, e Bonaventura. L'eroe di giornata è comunque Patrick Cutrone, attaccante 19enne della Primavera e autore di due gol: difficile che sia lui il titolare nel primo impegno ufficiale della stagione ma intanto la giovane punta lancia segnali.



BAYERN MONACO-MILAN 0-4 (Qui cronaca e tabellino)

Dopo un colpo di testa indisioso di Lewandowski su corner, il Milan prende il sopravvento e al 14' passa. Splendido uno due tra Niang e Rodriguez, cross basso dell'ex Wolfsburg e inserimento vincente di Kessié che in spaccata batte Früchtl. La reazione del Bayern è inesistente per merito della squadra di Montella: i rossoneri tengono bene il campo non concedendo praticamente nulla agli avversari. Ancora dalla fascia sinistra e dai piedi di Rodriguez nasce il 2-0: Cutrone stacca in maniera perfetta su punizione pennellata del terzino. A questo punto l'undici di Ancelotti prova ad alzare i ritmi e ad 'assediare' i rivali senza però creare vere e proprie occasioni. Fino al al 40' quando un destro di Lewandowski mette i brividi a Donnarumma. Il centravanti polacco non riesce poi a deviare da due passi al termine di un ubriacante dribbling di Ribery. Si tratta però di due fiammate. Al 43' il Milan colpisce ancora: Cutrone realizza la sua personale doppietta finalizzando al meglio un'azione di ripartenza da applausi con passaggi tutti di prima sull'asse Niang-Bonaventura.



Nella ripresa Montella fa esordire Conti, Biglia e André Silva. Cambiano (alcuni) interpreti, non il risultato: il Diavolo continua a essere ordinato tatticamente e i bavaresi faticano a trovare gli spazi giusti. Al 58' Donnarumma effettua la prima parata del match deviando un tentativo da fuori di Müller. Sul successivo calcio d'angolo Martinez non inquadra lo specchio della porta. Cinque minuti più tardi esordisce in maglia rossonera l'acquisto più clamoroso dell'estate, Leonardo Bonucci. L'ex giocatore della Juve si posiziona al centro del reparto arretrato al fianco di Musacchio. Il Bayern insiste, senza troppa convinzione a dire il vero, e non è irreprensibile in difesa: Niang spreca da buona posizione calciando centralmente. Ancora più grave l'errore di Tolisso: il francese si mangia il gol del 3-1 a tu per tu con Donnarumma. Prova ad imitare il compagno Müller, che con la porta praticamente spalancata cerca un improbabile assist. La partita si trascina stancamente verso il 90': Calhanoglu trova il tempo per siglare il 4-0 con un gran destro. Risultato rotondo che fa sognare i tifosi del Milan.