ICC, 30 Champions in 12 ore: 4 partite stellari

Stasera si fa l'alba. Ma ne vale la pena, in campo ci sono 30 Champions. Preparate i caffé, niente sveglie e convincete chi vi sta vicino. Questa notte d'estate non si dorme. Dopo il cocktail di potenza e velocità di Martial contro il Real, per il Manchester United c'è un'altra spagnola. La notte delle stelle comincia all'1.35. Negli States scendono in campo otto Champions. I Red Devils proveranno a fermare Neymar, un po' come il Barcellona. Che di certo non vuole salutare il brasiliano all'alba.



Magari Neymar vorrebbe solo fare quello che potrete fare voi. Passare dal Barcellona al Paris Saint Germain. Anche se quello che ci interessa di più, nella sfida di Miami, in onda alle 3.05 su Premium Sport HD, è vedere se Dybala sarà più fortunato o se la Juventus dovrà andare a segno ancora con Chiellini.



A proposito di tre, sarebbe il numero di Champions bianconere se di mezzo non si fosse Casemiro che a Cardiff non ha preso il legno. E allora saranno dodici le coppe del Real Madrid, in campo alle 5.35 su Premium, contro chi compra tutti da un decennio per diventare campione d'Europa, senza successo. Il Manchester City di Guardiola. Per Pep, simbolo di Barcellona, contro i blancos non è mai una partita banale.



Al suo posto, sulla panchina del Bayern, c'è adesso il Re di Coppe per eccellenza, Carlo Ancelotti. E anche per lui, domani, ci sarà aria di derby. Vi daremo giusto il tempo di una nuotata o di una colazione dopo la notte delle stelle. Ma alle 13.35 Bayern Monaco e Inter portano in campo altre otto Champions. L'ultima, i nerazzurri, l'hanno vinta 7 anni fa proprio battendo i tedeschi. E anche se adesso il blasone è un po' appannato, in effetti l'obiettivo di Luciano Spalletti è di riportare questa squadra in alto.



Forse proprio per questo ha studiato il Bayern da vicino. E da vicino voi potrete vedere 30 Champions League in dodici ore. Grazie alla ICC di Premium. Stanotte non si dorme, vale la pena di vedere le luci dell'alba.