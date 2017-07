ICC 2017, Roma-Psg 1-1 (4-6 d.c.r): decisivo l'errore di Gerson

Esordio con beffa all'International Champions Cup per la Roma. A Detroit i giallorossi se la giocano alla pari con il Paris Saint-Germain, chiudono i 90' regolamentari sull'1-1 (in gol l’ex Marquinhos nel primo tempo e Sadiq nella ripresa), ma poi cedono nella lotteria dei rigori condannati dal decisivo errore di Gerson.

Nella prima frazione Di Francesco propone dall'inizio Manolas-Juan Jesus coppa centrale ed Hector Moreno terzino sinistro con Pellegrini in mediana insieme a Gonalons e Strootman e il tridente formato da Iturbe, Dzeko e Perotti. I giallorossi, ancora in fase di rodaggio, sono pericolosi solo su palla inattiva e soffrono maledettamente le iniziative degli ispirati Pastore e Lucas, poco dopo la mezz'ora i francesi passano con l'ex Marquinhos, bravo a liberarsi di un Moreno un po' fermo e a trafiggere Alisson con una conclusione dal limite al termine di una mischia in area nata da azione di calcio d'angolo. Poco dopo parigini vicini al raddoppio, poi il battibecco in campo tra Strootman e Perotti a chiudere un primo tempo negativo.

Nella ripresa però la musica cambia e anche gli uomini: in campo Gerson, Nainggolan, Castan, Tumminello, Sadiq e Fazio al posto di Manolas, Moreno, Iturbe, Dzeko, Pellegrini e Strootman. Prima Perotti si vede negare un rigore piuttosto netto per fallo di Dani Alves poi, al quarto d'ora, Gerson lancia in profondità Sadiq, che addomestica la sfera e batte Areola col sinistro. Giallorossi meglio nella seconda frazione anche grazie all'ingresso in campo di De Rossi (che sfiora subito il vantaggio con una splendida punizione), ma che nel finale calano fisicamente e Matuidi si divora il gol vittoria sparando altissimo solo davanti ad Alisson. Si va ai calci di rigore: Gerson calcia fuori, Marquinhos si ripete dopo la rete nei 90' e condanna la sua ex squadra al primo ko stagionale.

SEQUENZA RIGORI: Lucas gol-Bruno Peres gol / Nkunku gol-Nainggolan gol / Callegari gol-Gerson fuori / Edouard gol-De Rossi gol / Marquinhos gol