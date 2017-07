ICC Milan, Kessié sceglie la maglia 79

Terzo numero di maglia in meno di una settimana per Franck Kessié: prima la distinta contro il Borussia Dortmund che gli attribuiva il 14, poi in campo è andato con il 19 e ora, lasciato il numero preferito a Bonucci, la scelta definitiva. Il centrocampista ivoriano vestirà il numero 79, con il quale è sceso in campo contro il Bayern Monaco. Decisivo un colloquio con la mamma, che gli ha consigliato di lasciare il 19 alla stella della difesa e di pensare alla carriera piuttosto che ai numeri. Perché il 79? Graficamente, è il più simile all'amato 19.