ICC Milan, giallo sulla maglia di Kessié: 14 o 19?

Piccolo giallo in casa Milan prima del match contro il Borussia Dortmund di International Champions Cup: prima i rossoneri presentano una distinta con Franck Kessié in maglia 14 (come confermato anche delle immagini pre-partita dallo spogliatoio), poi l'ivoriano è sceso in campo con la numero 19 che era il numero con cui giocava anche all'Atalanta. Ma 19 è anche il numero storico di Bonucci...