ICC La Roma 'sceglie' il Psg: "Preferiamo voi al Manchester United"

Su Twitter è andato in scena un simpatico siparrietto tra Roma e Psg. I giallorossi hanno pubblicato la foto di un tifoso romanista sugli spalti dello stadio di Detroit con uno striscione decicato a Totti. I parigini hanno commentato: "Bella la maglia del Psg che indossa il bambino davanti!". A questo punto i capitolini hanno replicato in questo modo: "Meglio di quella indossata dal ragazzo in alto a destra". La divisa del ragazzo in questione è del Manchester United. Forse la Roma ha ripensato ai brutti ricordi con i Red Devils in Champions League (sconfitta 7-1 all'Old Trafford nel 2007)...