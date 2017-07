ICC Juventus, Pirlo accoglie gli ex compagni

La Juventus è negli Stati Uniti per partecipare all'International Champions Cup (esclusiva di Premium Sport) e ha trovato ad aspettarla il Maestro: Andrea Pirlo, che gioca nel New York City, ha fatto gli onori di casa salutando con tanti sorrisi - e un po' di dolcetti - gli ex compagni.