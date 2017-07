ICC ICC, Inter-Chelsea: è successo di tutto

L'Inter batte il Chelsea 2-1 in ICC, ma più della buona prova della squadra di Spalletti a far notizia sono alcuni episodi curiosi che hanno caratterizzato il match. Si parte dall'improponibile 'cappellino' con cui è sceso in campo il direttore di gara e si prosegue con Spalletti "beccato" dalle telecamere mentre controlla che lì sotto sia tutto a posto. Accertatosi che sia tutto in regola, Spalletti va a stringere la mano all'amico Rudiger e poco dopo Jovetic lo informa che lui non ha alcuna intenzione di lasciare i nerazzurri. Kondogbia sbaglia porta e non ci crede nemmeno lui, ma alla fine l'Inter vince e capitan Icardi, che non ha messo piede in campo, può alzare al cielo il trofeo della ICC 2017.