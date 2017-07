ICC Icc, attesa per Real-Barça: 10.000 dollari per un biglietto!

Cresce l'attesa per Real Madrid-Barcellona. Il primo Clasico della stagione, valido per l'International Champions Cup, andrà in scena il 29 luglio all'Hard Rock Stadium di Miami. Come riporta Marca in prima pagina i tifosi delle due squadre sono pronti a fare follie per assistere alla supersfida, anche a spendere 10.000 dollari. Questo è infatti il prezzo raggiunto da un tagliando. Il match, come tutto il resto della competizione, sarà visibile in diretta tv esclusiva su Premium Sport.