ICC Dani Alves: "Juve, sentirai la mia mancanza"

Il calendario della International Champions Cup ha deciso di far ritrovare molto presto Dani Alves e Juventus dopo il reciproco divorzio. Il brasiliano del Psg su Instagram ha voluto lanciare un messaggio alla sua ex squadra: " "Per me è un giorno molto speciale, il giorno in cui incontrerò persone alle quali voglio bene e con le quali ho vissuto momenti indimenticabili. Ritroverò persone con le quali, visto il poco tempo, non ho potuto stabilire una grande affinità, ma che hanno il mio rispetto. Nonostante tutto quello che è stato detto, il mio unico intento era il bene di tutti e aiutare la Juventus a diventare un club delle dimensioni che rispettassero le aspettative e i sentimenti delle persone che ci lavorano. É il giorno di ringraziare il club per l'opportunità che mi ha dato, anche se per poco. Sono sicuro che sentiranno la mia mancanza: da nessuna parte è la stessa cosa dopo il passaggio del "good crazy". Può essere meglio o peggio, ma uguale è impossibile!".