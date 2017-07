ICC Bayern ko, Calhanoglu diventa "Cahalananananallgloglu"

Quando sono amichevoli, seppur di prestigio, anche due big come Bayern Monaco e Milan possono scherzare sopra anche pesanti sconfitte. É quello che è successo su Twitter, al 4-0 rossonero: l'account inglese dei bavaresi twitta "Hakan Cahalananananallgloglu ha segnato per il Milan" storpiando il cognome del turco. Il Milan allora risponde: "Guardate che basta taggare Hakanc10 (l'account ufficiale del giocatore, ndr)" e il Bayern chiude il siparietto dicendo: "Scusate per l'errore, è lo stress da sconfitta. Comunque, complimenti per la vittoria!".