ICC Bayern, Ancelotti: "Renato Sanches diventerà tifoso del Milan"

Il Bayern si appresta a sfidare il Milan nell'International Champions Cup e Carlo Ancelotti nella conferenza della vigilia ha ricordato i suoi anni in rossonero: "Sono stato al Milan 10 anni ed è normale che sia piacevole incontrare queste persone. Rispetto ai miei tempi il club è cambiato molto, ma ho comunque grandi ricordi. Sono sempre contento di incontrare il Milan perché sono ancora tifoso rossonero e spingo i miei giocatori a diventare tifosi del Milan". "Renato Sanches? Per ora sta lavorando per noi - ha continuato Ancelotti - ma sì, sto lavorando per far diventare anche lui tifoso del Milan...". Poi un commento sull'estate dei rossoneri: "Il Milan ha fatto un grande mercato, ha comprato molti giocatori e l’impatto della nuova proprietà è stato importante. Spero che possa lottare per lo scudetto".