Spalletti, l'Atalanta ti dà ragione: "Qui non si può giocare a calcio"

"Qui non si può giocare a calcio e noi abbiamo giocato a calcio". Le parole del Papu Gomez sono piuttosto chiare e ricordano un po' quelle che Luciano Spalletti, dallo stesso spogliatoio, ha pronunciato domenica scorsa dopo la sconfitta dell'Inter contro il Sassuolo. Il leit-motiv dopo lo 0-0 dell'Atalanta contro il Copenaghen riguarda le condizioni del campo di Reggio Emilia, obiettivamente pessime.



"Non voglio parlare del campo di una società che ci sta ospitando - spiega Gasperini riferendosi al Sassuolo - Purtroppo anche loro si sono trovati di fronte a questo problema, probabilmente per colpa del clima". Diplomatico, ma sincerto. "Abbiamo provato a giocare palla a terra all'inizio, poi il campo ce l'ha impedito - ha detto Mancini - e nella ripresa abbiamo giocato palla lunga per Zapata e Barrow". Gosens gli fa eco: "Bella partita su un campo abbastanza difficile".



L'Atalanta non ha sfondato, ma ha tirato 19 volte in porta contro le due degli avversari e guarda con fiducia al ritorno, come spiega il Papu Gomez: "Abbiamo dimostrato di essere una squadra superiore, dobbiamo solo aggiustare la mira".