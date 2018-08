Europa League, Siviglia ok, Bordeaux resiste, Burnley quasi fuori

L'eroe del Mondiale russo è servito anche allo Zenit: Dzyuba ha dato il via alla rimonta contro il Molde nell'andata dell'ultimo turno preliminare di Europa League e a San Pietroburgo è finita 3-1 per i padroni di casa, che ipotecano così la qualificazione ai gironi. In difficoltà tutti i club dei grandi paesi: oltre allo 0-0 dell'Atalanta con il Copenaghen, da segnalare la sconfitta degli inglesi del Burnley sul campo dell'Olympiacos (3-1) con l'ultima mezzora giocata in dieci contro undici. Finisce a reti inviolate anche tra Lipsia e Zorya in Ucraina, stesso risultato per il Bordeaux che, ancora senza allenatore in attesa di Henry, non sfigura con il Gent, mentre il Siviglia passa solo all'84' sul campo del Sigma Olomuc con assist delizioso e decisivo dell'ex milanista André Silva per Sarabia. Il portoghese, già autore di una tripletta in campionato, prova ancora a farsi rimpiangere. Sorridono, infine, le due big di Scozia: l'1-1 in Lituania contro il Suduva avvicina il Celtic ai gironi, i Rangers di Gerrard battono 1-0 l'Ufa.



Ecco tutti i risultati:



Torpedo Kutaisi-Ludogorets 0-1

Zenit-Molde 3-1

Trencin-Aek Larnaca 1-1

Apoel Nicosia- Astana 1-0

Sheriff Tiraspol-Qarabag 1-0

Sigma Olomouc-Siviglia 0-1

Suduva-Celtic 1-1

Sarpsborg 08- M. Tel Aviv 3-1

Malmo FF-Midtjylland 2-2

Atalanta-Copenhagen 0-0

Basilea-Apollon 3-2

Dudelange-Cluj 2-0

Olympiakos-Burnley 3-1

Genk-Brondby 5-2

O. Ljubljana-Trnava 0-2

Partizan-Besiktas 1-1

Rapid Vienna-Steaua Bucarest 3-1

Zorya-RB Lipsia 0-0

Gent-Bordeaux 0-0

Rangers-Ufa 1-0

Rosenborg-Shkendija 3-1