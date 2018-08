Europa League, i gironi: bene il Milan, Lazio sfortunata

Dopo la Champions League, oggi è toccato all'Europa League: conoscere la composizione dei gironi che inizieranno il 20 settembre (ultima giornata il 13 dicembre). Buone notizie per il Milan che dalla seconda fascia schiva le possibili big e trova nel girone F Olympiakos, Betis Siviglia e i debuttanti lussemburghesi del Dudelange. Decisamente peggio il sorteggio toccato alla Lazio che, pur in prima fascia, trova nel gruppo H il Marsiglia degli ex giallorossi Strootman e Garcia in una sorta di derby romano oltre all'Eintracht Francoforte e il Limassol.

GIRONE A

Bayer Leverkusen (Ger), Ludogorets (Bul), Zurigo (Aus), Aek Larnaca (Cip)

GIRONE B

Salisburgo (Ger), Celtic (Sco), Lipsia (Ger), Rosenborg (Nor)

GIRONE C

San Pietroburgo (Rus), Copenaghen (Dan) , Bordeaux (Fra), Slavia Praga (RCec)

GIRONE D

Anderlecht (Bel), Fenerbahce (Tur), Dinamo Zagabria (Cro), Spartak Trnava (Slo)

GIRONE E

Arsenal (Ing), Sporting (Por), Qarabag (Aze), FC Vorskla (Ucr)

GIRONE F

Olympiakos (Gre), MILAN, Betis (Spa), Dudelange (Lus)

GIRONE G

Villarreal (Spa), Rapid Vienna (Aus), Spartak Mosca (Rus), Rangers (Sco)

GIRONE H

LAZIO, Marsiglia (Fra), Eintracht Francoforte (Ger), Limassol (Cip)

GIRONE I

Besiktas (Tur), Genk (Bel), Malmoe (Sve), Sarpsborg 08 (Nor)

GIRONE J

Siviglia (Spa), Kransodar (Rus), Standard Liegi (Bel), Akhisarspor (Tur)

GIRONE K

Dinamo Kiev (Ucr), Fc Astana (Kaz), Rennes (Fra), Jablonec (RCec)

GIRONE L

Chelsea (Ing), Paok Salonicco (Gre), Bate Borisov (Bie), Vudu (Ung)