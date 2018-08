Europa League, Gasperini: "Atalanta, questa volta più qualità"

Gian Piero Gasperini riparte dal 2-2 dell'andata contro il Sarajevo, in Bosnia serve vincere (o fare da 3-3 in su) per passare il secondo turno di qualificazione di Europa League e l'Atalanta "rispetto a sette giorni fa, ha in più Freuler e un po' di preparazione nelle gambe". Il tecnico nerazzurro continua: "Abbiamo bisogno sicuramente di giocare con qualità mettendoci la dovuta attenzione e anche la precisione che è venuta meno in casa. Metterò in campo quelli che stanno meglio sotto l'aspetto atletico, anche se nel finale del 26 luglio non mi pare che abbiamo accusato un calo, anzi: abbiamo spinto fino alla fine".



Gasp probabilmente schiererà il tridente Barrow-Zapata-Gomez e Palomino come perno difensivo al posto di Mancini, confermato Berisha tra i pali mentre Hateboer è in vantaggio su Castagne: "Il risultato dell'andata non rispecchia l'andamento della partita, ha reso la qualificazione più aperta. Ma pensiamo di avere delle possibilità - la riflessione di Gasperini -. Siamo nella condizione di dover vincere, magari segnando almeno due gol: giocare a Sarajevo è un po' più difficile, ma il match di Reggio Emilia se non altro è stato utile per conoscere meglio i nostri avversari e per evitare di ripetere gli stessi errori".