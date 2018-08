Europa League, Copenaghen-Atalanta 4-3 dcr: danesi ai gironi

L'Atalanta ferma la sua corsa verso i gironi di Europa League ai calci di rigore del ritorno dell'ultima partita di playoff: dopo lo 0-0 dell'andata, nessuna rete anche in casa del Copenaghen che poi vince 4-3 dal dischetto per gli errori di Gomez e Cornelius. Un'eliminazione amarissima per la squadra di Gasperini che sopratutto una settimana fa, ma anche stasera, ha dimostrato ampiamente di meritare il passaggio del turno: l'ambiente nerazzurro ora dovrà essere bravo a superare questa tremenda delusione psicologica che potrebbe anche avere un impatto fisico (prima partita stagionale giocata il 26 luglio) anche in campionato.



Il primo tempo è un monologo nerazzurro: si contano almeno otto potenziali occasioni non concretizzate o stoppate sul nascere da Joronen. Gli attacchi degli uomini di Gasperini si fanno intensi soprattutto a metà frazione con la doppia occasione per Pasalic seguita poi dai tentativi di Toloi e Gomez. I danesi respinono come possono e si fanno vedere solo con Fischer e N'doye. Nella ripresa Gasp gioca la carta Cornelius ma è sempre il Papu ad illuminare la Dea, che la serata sia stregata lo dimostra il palo su punizione dopo un quarto d'ora, esce Pasalic ed entra Barrow ma il predominio italiano continua a non concretizzarsi spingendo il match ai supplementari.



Grosso spavento per l'Atalanta al 100' quando Boilesen, sugli sviluppi di una punizione, si ritrova il pallone buono a due passi da Gollini ma cicca con l'esterno sinistro. Alla lunga la partita perde di qualità considerando la stanchezza, la pioggia e il campo pesante ed è inevitabile trascinarsi ai calci di rigore. Gomez prende la traversa, N'Doye regala nuove speranze tirando alto ma poi Joronen ipnotizza l'ex Cornelius e Vavro fa esplodere di gioia lo stadio Telia Parken.