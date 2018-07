Europa League, Atalanta-Sarajevo 2-2: doppia rimonta ospite

Incredibile occasione sprecata dall'Atalanta nell'andata del secondo turno preliminare di Europa League a Reggio Emilia: due volte avanti, i nerazzurri si fanno raggiungere sul 2-2 dal Sarajevo. Per continuare l'avventura europea alla squadra di Gasperini servirà vincere (o pareggiare da 3-3 in su) giovedì prossimo, impresa tutt'altro che impossibile a patto di non concedere più cali di tensione e svarioni difensivi.



L'Atalanta sblocca dopo undici minuti con una delle sue armi migliori, il gioco aereo: dagli sviluppi di un calcio d'angolo sponda aerea di Masiello che Toloi trasforma in gol da due passi. I nerazzurri arrivano con facilità al tiro anche se non hanno altre enormi occasioni, la differenza tecnica è comunque impressionante: Pessina (ottima partita in spinta), Hateboer, Barrow, De Roon e Gomez hanno anche l'occasione per un raddoppio che non arriva. Ci pensa allora un altro difensore, Toloi questa volta si traveste da assist-man e allo scadere del primo tempo consente a Mancini di raddoppiare.



Il copione non cambia neppure nella difesa ma la partita cambia completamente volto in poco tempo, in cinque minuti il Sarajevo trova addirittura il pari: Handzic segna di destra dall'area piccola dopo un liscio di Mancini e incrina le certezze dei padroni di casa, tanto che Sisic (fin lì nullo) poco dopo raccoglie una palla vagante e scaglia il destro vincente alle spalle di Berisha. Gasperini, che già aveva inserito Zapata, si proietta a trazione anteriore anche con Tumminello ma senza risultato.