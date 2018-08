Europa League, Atalanta-Copenaghen 0-0

Un muro insuperabile. Almeno stasera, nella speranza che giovedì prossimo, in Danimarca, andrà diversamente. Atalanta-Copenaghen, andata del playoff di Europa League, finisce 0-0 ed è una beffa per i bergamaschi che hanno giocato meglio, attaccato di più e sfiorato a ripetizione la rete del meritato vantaggio che però non è mai arrivata. L'ultima prodezza Joronen l'ha compiuta all'89' su un gran tiro di Gosens, ma meglio di così la banda di Gasperini difficilmente avrebbe potuto fare.



A dire la verità, nel primo tempo è mancata un po' di brillantezza. L'Atalanta è partita bene con un paio di conclusioni da fuori area di Gomez e Pasalic, ma piano piano ha avuto qualche difficoltà nel trovare i varchi, col Papu vivacissimo ma poco accompagnato. Proprio da una sua iniziativa è nato il gol annulalto a Barrow che aveva deviato involontariamente un tiro dell'argentino, ma in posizione irregolare.



Nella ripresa Gasp manda subito in campo Duvan Zapata al posto di Pasalic, sposta Barrow sull'esterno e l'Atalanta cambia faccia. Il colombiano ha sul proprio piede un paio di occasioni, ma non le sfrutta, la Dea guadagna campo col passare dei minuti a chiude il Copenaghen nella propria metà campo, col Papu Gomez che sfiora ancora il gol con un tiro dei suoi, a girare sul secondo palo, mentre Gosens fallisce il tap-in dopo una parata di Joronen su Zapata. L'assedio non basta: finisce senza reti al Mapei, ma in vista del ritorno c'è da avere fiducia: nelle altre due trasferte contro Sarajevo e Hapoel Haifa, i bergamaschi hanno segnato 12 gol.