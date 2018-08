Europa League, 8-0 a Sarajevo: Atalanta al terzo turno preliminare

L'Atalanta vola al terzo turno preliminare di Europa League (doppia sfida in programma il 9 e 16 agosto). I nerazzurri, dopo il 2-2 dell'andata al Mapei Stadium si scatenano nel ritorno del secondo turno e si impongono 8-0 a Sarajevo contro la squadra allenata da Musemic.



L'undici di Gasperini mette al sicuro il discorso qualificazione nel giro di nemmeno 20 minuti grazie ai gol di Palomino, Gomez e Masiello. Per gli oroboci quasi una gita: il sigillo ancora del Papu (grandissima conclusione da fuori), l'autorete di Ahmetovic e nella ripresa la tripletta di un super Barrow arrotondano il risultato, mai in discussione.



La formazione scesa in campo.

ATALANTA (3-5-2): Berisha; Toloi (75' Castagne), Palomino, Masiello; Hateboer, Pessina, De Roon (55' Zapata), Freuler (81' Valzania), Gosens; Gomez, Barrow. A disp.: Gollini, D’Alessandro, Melegoni, Tumminello. All.: Gasperini.