Atalanta, Gasperini: "Sarajevo? Vietato essere presuntuosi"

La parola passa finalmente al campo. "Guai a essere presuntuosi: esistono precedenti di squadre italiane andate fuori nei preliminari". Alla vigilia della seconda avventura di fila in Europa League, Gian Piero Gasperini lancia un monito alla sua Atalanta, costretta stavolta a passare dai turni di qualificazione. Domani sarà il primo club italiano a giocare una partita ufficiale, con la gara d'andata del secondo turno preliminare in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro l'FK Sarajevo: "Dobbiamo esprimerci in base alle nostre caratteristiche: in campo internazionale gli avversari sono sempre preparati. E noi siamo in ritardo".



Chiara allusione a un precampionato che dura da sole tre settimane e a un avversario con la prima della serie A bosniaca già alle spalle. Gasperini si ritrova subito con problemi di formazione: "Ilicic (febbre, ndr) è stato male, non c'è nemmeno Freuler. Dobbiamo pescare fra le nostre disponibilità". Leggi Musa Barrow, probabilissima prima punta con D'Alessandro e Gomez larghi. In porta Berisha in pole position su Gollini; trio arretrato Toloi-Mancini-Masiello, Castagne e Gosens sulle corsie con la coppia De Roon-Valzania in mezzo. Le alternative davanti si chiamano Tumminello e Zapata, ma il colombiano è ancora indietro di condizione.



"Pasalic ha fatto le visite oggi e ovviamente non ci sarà. Resta un elemento importante giunto a completamento del nostro organico: lamentavamo tre partenze di spessore (Caldara, Spinazzola e Cristante, ndr) e adesso almeno numericamente siamo a posto. Siamo ancora qua per entrare a far parte dell'Europa che conta, non ci sentiamo declassati per doverci guadagnare i gironi. L'unico vero problema è che a parte la buona amichevole di sabato scorso con l'Hertha Berlino abbiamo davvero giocato poco: la prima partita di coppa è sempre un'incognita".



Alla vigilia ha parlato anche il Papu Gomez: "Confermarsi non sarà facile, ma dopo due anni con il mister la squadra gioca a memoria e aiuta l'inserimento dei nuovi arrivati. Io cerco di dare qualità, non voglio tornare all'Atalanta dei vecchi tempi, quando sono arrivato io, che lottava solo per la salvezza. Per me essere decisivo significa segnare o fare assist o giocate al servizio dei compagni. Nel gruppo è rimasto il rammarico dei sedicesimi di finale persi col Borussia Dortmund".