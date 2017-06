Zidane: "Cristiano Ronaldo è il migliore giocatore della storia del Real Madrid"

Quella di Zidane nei confronti di Ronaldo è un'incoronazione in piena regola: "Al Real Madrid può venire qualsiasi altro giocatore, ma non riuscirà a fare quanto è riuscito a Cristiano Ronaldo. Non è esagerato dire che lui è il migliore della storia del Madrid. Giù il cappello davanti al suo quarto Pallone d'oro, e credo ne possa vincere altri".



In conferenza stampa a Yokohama, dove giovedì Il Real giocherà la semifinale del Mondiale per club contro i messicani dell'America il tecnico dei blancos sottolinea: "Cristiano ha una motivazione tremenda. Può giocare una semplice amichevole, ma vuole comunque vincere, e ciò vale perfino per le partitelle in allenamento. E certo non mi preoccupo per questo".



Contro l'America del tecnico argentino Ricardo La Volpe, ex ct del Messico, il Real è strafavorito però Zidane non si fida: "Non si vince solo con il nome o il prestigio della maglia. In tanti lo dicono, e anch'io ci credo. Dovremo lottare e giocare bene per arrivare alla finale di domenica. Ne siamo convinti, i giocatori ed io, e sono tre giorni che parliamo solo di questa partita. Conosciamo l'importanza di questa competizione, e vogliamo vincerla anche se sappiamo che per l'America batterci sarebbe l'impresa della vita.