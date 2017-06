Zidane: "Con lo Stadium la mia Juve avrebbe vinto due Champions consecutive"

Zinedine Zidane non ha dubbi sull'importanza dello stadio di proprietà nelle fortune della Juventus: "Lo Stadium è meraviglioso e sicuramente decisivo in certi momenti. Penso che quando la partita è in equilibrio, quando la Juve vive un momento di difficoltà, avere i tifosi così vicini al campo possa dare una spinta importante per vincere".



Il tecnico del Real Madrid partendo da questa convinzione aggiunge alla Gazzetta dello Sport: "L'avesse avuto la mia Juve uno stadio così, con gente come Boksic e Thuram avremmo vinto due champions consecutive. Invece giocavamo al Delle Alpi, uno stadio freddo in tutti i sensi".