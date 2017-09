Youth League, vittorie per Juventus e Roma

Dopo il pareggio del Napoli, arrivano due vittorie per Juventus e Roma in Youth League (trasmessa in esclusiva da Premium Sport). I baby bianconeri battono 3-1 l'Olympiacos e si rialzano dopo la sconfitta contro il Barcellona nel primo turno: a segno Olvieri, Kameraj e Di Pardo bravi a rimontare la rete iniziale di Vrousai. La squadra di Dal Canto sale a tre punti nel girone D.



Tris esterno, invece, per i giallorossi di De Rossi: contro il Qarabag decidono la doppietta di Celar e il gol di Antonucci, la Roma conquista i primi tre punti stagionali del gruppo C dopo aver perso con l'Atletico Madrid due settimane fa.