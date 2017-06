Youth League, show del figlio di Weah: tripletta al Ludogorets

Tale padre, tale figlio. Timothy Weah, figlio di Geoarge, ha infatti segnato una tripletta con l'Under 18 del Psg, allenata da François Rodrigues, nel rotondo 8-1 con cui i francesi si sono imposti sul campo del Ludogorets nella seconda sfida del Gruppo A di Youth League, la Champions League giovanile (grande esclusiva Premium).

Il 16enne figlio dell’ex centravanti milanista ha segnato il gol dello 0-2 nel primo tempo, e, nella ripresa, quello dell’1-5 e quello del definitivo l’1-8 negli istanti finali del match. Con questo successo, il suo Psg è salito a quota 4 nel girone, dopo il pari conquistato all’esordio contro l’Arsenal. Non è la prima volta che Weah junior si fa notare per gesta di questo tipo: nello scorso mese di febbraio aveva infatti messo a segno ben 5 gol in una sola partita.