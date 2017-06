Youth League, Roma-Monaco 1-2: italiane fuori dal torneo

La Youth League andrà avanti senza squadre italiane. Dopo la Juve, anche la Roma saluta la Champions dei giovani ai playoff, facendosi battere in casa dal Monaco per 2-1. Eppure le cose si erano messe benissimo per la squadra di De Rossi che ha dominato nel primo quarto d’ora andando in vantaggio grazie a una rete di Grossi bravo ad approfittare di una papera del portiere avversario. Poi i giallorossi hanno cominciato ad arretrare e sono entrati in campo nella ripresa con l’atteggiamento sbagliato: De Santis si è fatto espellere dopo un minuto, Crisanto ha parato il rigore successivo a Sylla, ma in due minuti, dal 56’ al 58’, è arrivato il sorpasso dei francesi, prima con un altro penalty stavolta trasformato da Bongiovanni, il migliore dei suoi, poi con una rete di Sylla causata da un errore di Crisanto. L’espulsione di Serrano poteva cambiare di nuovo la partita e in effetti ha ridato vigore alla Roma, senza però che i giallorossi siano riusciti a rendersi pericolosi. Alla finei giallorossi hanno chiuso in 9 per l’espulsione di Ciavattini salutando così l’Europa dei baby. Agli ottavi va il Monaco.



Qui la cronaca del match minuto per minuto.



50' s.t. - ROMA-MONACO 1-2: francesi agli ottavi, giallorossi eliminati

48' s.t. - Espulso Ciavattini: Roma in 9

43' s.t. - Gran palla di Bordin per Marchizza, il colpo di testa finisce di poco a lato

34' s.t. - Franchi entra al posto di Anocic

28' s.t. - Tumminello manca lo stop sull'assist di Frattesi, poi fa partire un cross insidioso a centro area, ma non ci sono compagni pronti a intervenire.

21' s.t. - Serrano commette fallo su Soleri: secondo giallo e cartellino rosso: si gioca 10 contro 10

18' s.t. - Altro giallo, il quinto per il Monaco: Muyumba punito per un fallo su Frattesi.

17' s.t. - Ammonito Bordin per un fallo su Muyumba.

13' s.t. - ROMA-MONACO 1-2: cross di N'Gakoutou-Yapende dalla destra, Crisanto respinge sui piedi di Sylla che insacca

11' s.t. - ROMA-MONACO 1-1: Bongiovanni pareggia su rigore

11' s.t. - Fallo di Ciavattini su Sylla in area: altro rigore per il Monaco, ammonito per proteste il difensore giallorosso.

5' s.t. - Esce Keba, entra Bordin: primo cambio nella Roma, De Rossi toglie un attaccante e fa entrare un difensore.

2' s.t. - Crisanto para il rigore a Sylla.

1' s.t. - De Santis commette fallo su Bongiovanni in area: rigore ed espulsione



45' p.t. ROMA-MONACO 1-0 a fine primo tempo: per ora decide un gol di Grossi

40' p.t. - Quarta ammonizione dlel'incontro: Appina ha colpito duramente Grossi, l'autore del gol

33' p.t. - Buon momento del Monaco Appin prova la conclusione dalla distanza e la palla termina fuori non di molto.

19' p.t. - Doppio intervento di Crisanto sulla punizione di Buongiovanni e il tentativo di tap-in di Mbae

13' p.t. - Immediata risposta del Monaco: Buongiovanni colpisce il palo con un gran tiro dalla lunghissima distanza.

12' p.t. - ROMA-MONACO 1-0: Badiashille si fa sfuggire il pallone dalle mani, Grossi ne approfitta e insacca a porta vuota

11' p.t. - Terza ammonizione per il Monaco: Amilcar Silva atterra De Santis

9' p.t. - Ancora Roma: Tumminello manca l'impatto col pallone con il piede destro, prova a calciare di sinistro, ma la conclusione è centrale.

8' p.t. - Altra ammonizione, stavolta per Serrano, che ferma Tumminello all'altezza dei 20 metri.

6' p.t. - Roma pericolosissima: Frattesi entra in area e prova il cross dalla destra, la deviazione di Serrano manda la palla sul palo.

3' p.t. - Prima ammonizione della partita. Keba va via a Mbae sulla sinistra e il terzino del Monaco lo ferma irregolarmente:cartellino giallo.