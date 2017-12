Youth League: Roma eliminata a testa alta, la Juve no

In attesa della decisiva sfida dell'Olimpico di questa sera che potrebbe portare la Roma di Di Francesco agli ottavi di finale di Champions League, i ragazzi di De Rossi dicono addio alla Youth League con una convincente vittoria casalinga contro gli azeri del Qarabag. Allo stadio Tre Fontane i giallorossi dominano il primo tempo e chiudono avanti 2-0 grazie alle reti di Sdaigui (16') e Besuijen (33'), nella ripresa, dopo un brivido per l'autotraversa di Ciofi, chiude i conti D'Orazio con un destro a giro alla Del Piero. Nonostante il successo che li porta a 9 punti nel Gruppo C come l'Atletico Madrid, però, i capitolini devono dire addio alla competizione per colpa degli scontri diretti contro gli spagnoli.

Se la Roma esce a testa alta, lo stesso di certo non si può dire della baby Juventus, che conclude un girone disastroso cadendo anche in Grecia per 2-0 (ma il passivo sarebbe potuto essere molto più pesante) e chiudendo così il Girone D all'ultimo posto con soli tre punti conquistati (Barcellona e Sporting qualificate). All'Olympiacos FC Training Centre la squadra di Dal Canto parte malissimo, punita dopo appena un minuto dalla rete Vrousai, e soffre per tutto il primo tempo. Il colpo del ko arriva nei primissimi minuti della ripresa, quando Xenitidis firma il raddoppio e di fatto manda i titoli di coda al match. I bianconeri chiudono il match con zero tiri nello specchio della porta e una prestazione al di sotto della sufficienza, non il modo migliore per dire arrivederci alla Youth League.

La programmazione di mercoledì 6 dicembre

Feyenoord-Napoli in diretta alle ore 16.00 su Premium Sport 2 HD Telecronaca: Gianluca Prudenti

Oltre che in tv, gli abbonati potranno vedere tutte le partite anche online su pc e iPad grazie al servizio gratuito Premium Play.