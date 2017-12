Youth League, Roma eliminata a testa alta

In attesa della decisiva sfida dell'Olimpico di questa sera che potrebbe portare la Roma di Di Francesco agli ottavi di finale di Champions League, i ragazzi di De Rossi dicono addio alla Youth League con una convincente vittoria casalinga contro gli azeri del Qarabag. Allo stadio Tre Fontane i giallorossi dominano il primo tempo e chiudono avanti 2-0 grazie alle reti di Sdaigui (16') e Besuijen (33'), nella ripresa, dopo un brivido per l'autotraversa di Ciofi, chiude i conti D'Orazio con un destro a giro alla Del Piero. Nonostante il successo che li porta a 9 punti nel Gruppo C come l'Atletico Madrid, però, i capitolini devono dire addio alla competizione per colpa degli scontri diretti contro gli spagnoli.



