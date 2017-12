Youth League: Roma e Juve eliminate, Inter agli spareggi

Finisce ai gironi l'esperienza di Roma e Juventus nella Youth League 2017/18, esclusiva di Premium Sport. Nel quinto turno, la Primavera giallorossa di Alberto De Rossi - come il 12 settembre al Tre Fontane - perde 2-1 alla Ciudad Deportiva Cerro Del Espino contro l'Atletico Madrid, rimane a 6 punti ed è matematicamente fuori dai giochi per gli ottavi di finale o gli spareggi. Stessa sorte per la Juventus di Dal Canto, il Barcellona - saldamente primo - vince di misura e lascia i bianconeri terzi nel gruppo D con 3 punti mentre lo Sporting Lisbona pareggia e arriva a 8. L'Inter, dopo il 4-1 dell'andata, batte l'Esbjerg 6-0 e va agli spareggi contro le seconde dei gironi che decreteranno le otto squadre che si andranno ad aggiungere alle otto prime dei gironi negli ottavi di finale.



ATLETICO MADRID-ROMA 2-1

I baby colchoneros sbloccano il match al 15': Navarro evita la trappola del fuorigioco, dribbla Romagnoli e insacca a porta vuota. La Roma rischia diverse volte di capitolare per la seconda volta mentre in avanti è poco incisiva. Al 70' arriva il raddoppio siglato ancora da Navarro: il mancino (preciso ma poco potente) del centravanti sorprende l'incerto Romagnoli, non vale a nulla la rete del neo-entrato Cappa, bravo ad insaccare di testa il corner di Marcucci prolungato da Antonucci.



JUVENTUS-BARCELLONA 0-1

Gol decisivo dei blaugrana in apertura di ripresa: grande taglio da destra verso sinistra di Perez che poi cede a Puig, bravo a battere di interno destro il portiere bianconero Loria. Nel finale saltano i nervi alla Primavera juventina: espulsi Kameraj per doppia ammonizione e Montaperto con rosso diretto.