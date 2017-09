Youth League: Napoli-Feyenoord 2-2: azzurri beffati al 90'

Dopo l'ottimo inizio di Youth League con la sofferta vittoria per 2-1 in trasferta sul campo dello Shakhtar, il baby Napoli spreca clamorosamente l'opportunità di volare in testa al proprio girone a punteggio pieno facendosi rimontare due reti in casa dagli olandesi del Feyenoord, sconfitti 2-0 nel primo turno dal Man City.

La squadra di Saurin parte forte costringendo gli ospiti sulla difensiva e intorno al quarto d'ora passa in vantaggio grazie alla prodezza balistica di Gaetano (in gol anche alla prima giornata) e alla complicità del portiere avversario (guarda il video). Azzurri in controllo per tutto il primo tempo, che si chiude con la rete di Schiavi che porta gli azzurri sul doppio vantaggio.

Nella ripresa, però, ecco la reazione degli olandesi, che fanno valere una migliore condizione fisica e soprattutto i chili e i centimetri in più. Al 20esimo del secondo tempo il Feyenoord accorcia le distanze fruttando le incertezze della difesa partenopea con Van Der Kust, poi continua a buttare palloni "in the box" fino al 90esimo, quando la difesa azzurra si fa trovare ancora colpevolmente impreparata su un calcio d'angolo e regala a Geertruida la possibilità di fare 2-2 da pochi passi.

Vista la vittoria per 3-1 del Manchester City sullo Shakhtar, in testa al girone ora ci sono gli inglesi, con 6 punti, mentre il Napoli insegue a due lunghezze di distanza. Nel prossimo turno lo scontro diretto.



