Youth League, Napoli eliminato dal Benfica

La Primavera del Napoli perde 2-0 contro il Benfica a Lisbona e dice addio alla qualificazione al prossimo turno della UEFA Youth League (esclusiva di Premium Sport). Per riuscire nell'impresa, la squadra di Saurini avrebbe dovuto vincere con due gol di scarto o comunque segnando almeno quattro reti, ma contro questo Benfica sarebbe stata durissima per chiunque. I portoghesi dominano per larghi tratti la gara e rischiano solo a metà ripresa, quando Liguori sfiora l'1-1 colpendo il palo di testa. Da sottolineare la grande prova di Joao Felix, protagonista all'andata e autore di un gol anche nel match di oggi: il giovane classe 1999 ha le qualità per potersi confermare anche in futuro. Il Napoli chiude il proprio girone a quota 4 punti, a 6 lunghezze dal Benfica, che si qualifica alle spalle della capolista Dinamo Kiev.



GRUPPO B



Dinamo Kiev 16

Benfica 10

Napoli 4

Besiktas 3

LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO



3' - Benfica vicino al gol: Dju trova in mezzo Felix, che calcia di prima intenzione e colpisce il palo.



10' - Padroni di casa pericolosi con Dju, ma fortuntamente la conclusione dell'attaccante si spegne sul fondo.



14' - Terza palla gol per il Benfica: la punizione di Vincius Lima lambisce il palo alla destra di Marfella.



17' - Vinicius Lima fa ancora paura alla difesa azzurri con un sinistro insdioso, deviato in angolo da Granata.



20' - La punizione di Carvalho finisce alta sopra la traversa, ma il Napoli soffre troppo.



21' - Gli azzurri provano a reagire con Liguori: conclusione troppo debole, neutralizzata da Duarte.



31' - Sinistro incrociato di Vinicius Lima: Marfella ci mette i guantoni.



34' - Grande occasione per il Napoli: Liguori trova Basit al limite sul dischetto del rigore, ma il tiro del centrocampista è completamente sbagliato.



45'+1' - I portoghesi tornano a farsi vivi con Florentino: tiro a giro che sfiora l'incrocio dei pali.



SECONDO TEMPO



47' - GOAL - Il Benfica sblocca la gara con Felix: cross di Vinicius Lima per il talento classe '99 che col destro trova il secondo centro nel torneo.



49' - I portoghesi sfiorano il raddoppio sempre con Felix, che dopo un doppio palleggio colpisce al volo testando i riflessi di Marfella.



64' - Vinicius Lima si scatena sulla fascia destra, prima di accentrarsi e calciare: ancora bravo Marfella nella circostanza.



72' - Napoli a un passo dal pareggio: D'Ignazio crossa in mezzo, Duarte sbaglia l'uscita e Liguori colpiscce il palo di testa.



75' - GOAL - Il Benfica raddoppia su rigore: fallo di mano netto di Esposito e Carvalho è impeccabile dagli undici metri.



77' - Padroni di casa vicini al terzo gol con Tavares, ma Marfella compie un altro super intervento.



90'+1' - Negro prova a rendere il passivo meno pesante, ma la conclusione del baby azzurro si spegne sull'esterno della rete.



90'+3' - Marfella strepitoso: il portiere del Napoli si rende protagonista di tre interventi fantastici nel giro di pochi secondi.