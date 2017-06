Youth League, Napoli-Dinamo Kiev 0-2

Nella quinta giornata del gruppo B di Youth League il Napoli perde 2-0 in casa contro la Dinamo Kiev complicando decisamente il passaggio al prossimo turno, complice la vittoria del Benfica per 3-0 sul Besiktas. La Primavera di Giampaolo Saurini soffre sin dai primi minuti e al 20' va sotto: gran destro dalla distanza di Yanakov, che sorprende Marfella. Il portiere si rifà con due ottimi interventi su Lednev e Alibekov e permette agli azzurri di chiudere il primo tempo in svantaggio di una sola rete.



Nella ripresa il Napoli parte fortissimo e al 48' l'arbitro Marhefka gli assegna un rigore a favore per il fallo di Dubinchak su Schiavi. Dal dischetto però Negro spreca l'occasione facendosi ipnotizzare da Makhankov. La Dinamo ne approfitta e al 58' trova il raddoppio con una bella punizione di Lednev. I ragazzi di Saurini cercano di rientrare in partita, ma dopo la traversa colpita da Milanese al 61', gli ospiti riescono a contenere gli avversari dimostrando grande maturità. Gli ucraini passano alla fase successiva da primi del gironi, mentre gli azzurri saranno chiamati all'impresa a Lisbona contro il Benfica nell'ultima giornata: sarà necessario battere i portoghesi con almeno due gol di scarto o anche uno a patto di segnare quattro gol.



Classifica Gruppo B



Dinamo Kiev 13

Benfica 7

Napoli 4

Besiktas 3