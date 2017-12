Youth League, Napoli ancora ko: spareggio a rischio

Il Napoli dei giovani perde in casa contro lo Shakhtar Donetsk e mette a serio rischio la qualifcazione per gli spareggi che regalano gli ultimi otto posti (i primi otto vanno di diritto alle prime classificate dei gironi) agli ottavi di finale di Youth League, esclusiva di Premium Sport.



Allo stadio “Pasquale Ianniello” di Frattamaggiore finisce 2-1 per gli ucraini, che raggiungono in classifica i partenopei: vantaggio degli ospiti sul finire del primo tempo con Kashchuk che anticipa i due centrali difensivi, raddoppio al 71' con Melichenko che beffa Schaeper sul suo palo. A dieci dalla fine Zerbin approfitta di un pasticcio difensivo dello Shakhtar per accorciare ma non basta per la rimonta.



Nell'altra gara del gruppo F 0-0 tra Manchester City e Feyenoord. I Citizens sono già agli ottavi mentre gli olanesi hanno 6 punti, due in più della coppia Napoli-Shakhtar. Tutto si deciderà dunque il prossimo 6 dicembre quando gli azzurri saranno impegnati in trasferta in Olanda.