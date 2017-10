Youth League, Man City-Napoli 3-1: azzurri ko a testa alta

In attesa di godersi lo spettacolo dei grandi questa sera alle 20:45 in diretta esclusiva su Premium Sport HD, i baby di Manchester City e Napoli si sono affrontati in Inghilterra per la terza giornata del girone di qualificazione di Youth League.

Orfani del tecnico Saurini, esonerato dopo il brutto ko in campionato contro la Lazio, gli azzurri hanno offerto una prestazione di carattere e mostrato un buon calcio, ma alla fine si sono dovuti arrendere alla maggior qualità degli avversari, che trascinati dalla doppietta di Diaz hanno conquistato 3 punti che li fanno volare in testa al girone a punteggio pieno con 5 punti di vantaggio su Napoli e Feyenoord (vincente per 4-0 sullo Shakhtar nell'altra gara).

Avvio di gara timido per i partenopei, che dopo due minuti rischiano già di andare sotto (clamoroso l'errore di Diaz a porta vuota) e nei primi 20' non mettono praticamente mai il naso nella metà campo avversaria, ma dopo il vantaggio dello stesso Diaz (bellissima l'azione di Touaizi che serve l'assist) arriva la reazione d'orgoglio del Napoli, che in chiusura di primo tempo sfiora il pari con Gaetano (miracolo di Grimshaw).

Nella ripresa gli azzurri entrano in campo col piglio giusto, trovano subito il pareggio con Russo e poi mettono sotto gli inglesi, ma nel momento migliore del Napoli colpisce il City ancora con Diaz, che trasforma un rigore dubbio assegnato dall'arbitro Vertenten. Il Napoli si getta in avanti con la forza della disperazione, ma dopo un gol annullato per giusto fuorigioco le energie vengono meno e i padroni di casa riprendono le redini del match e chiudono la gara con Garre, che fa 3-1 e manda i titoli di coda.

Azzurri ko a testa alta, la qualificazione si deciderà verosimilmente nella sfida col Feyenoord.