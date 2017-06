Youth League, la Juventus batte 2-0 il Siviglia: ottavi vicini

Nella quarta giornata del gruppo H di Youth League la Juventus passa 2-0 sul campo del Siviglia e vola al primo posto in classifica a pari merito con il Lione a quota 9 punti ma con una migliore differenza reti e il vantaggio negli scontri diretti. Decidono le reti di Clemenza e Zeqiri. I piemontesi nell’ultima giornata affronteranno in casa la Dinamo Zagabria: con una vittoria la squadra di Grosso sarebbe qualificata agli ottavi.



I bianconeri partono forte e al 4’ sono già in vantaggio con Clemenza, abile a superare Soriano da posizione decentrata dopo una splendida azione personale. La risposta dei padroni di casa è affidata alla punizione di Mena: Del Favero respinge con i pugni. Gli spagnoli premono ma la Juventus si difende con ordine e regge l’urto grazie alla sicura guida in difesa di Muratore e Anderson: lo svedese al 33’ devia la conclusione di Javi Perez. Il forcing della squadra di Lopez Paez produce nel finale di prima frazione l’occasione di Boutobba e soprattutto e Viedma che calcia sul fondo da due passi fallendo una chance clamorosa.



Nella ripresa diminuisce la pressione dei lusitani e aumentano gli scontri con le conseguenti interruzioni arbitrali che spezzettano il gioco. Fino al 62’ quando Gonzalez spreca a tu per tu con Del Favero. Un minuto più tardi la squadra di Grosso raddoppia: affondo di Caligara sulla sinistra, cross in mezzo e tap-in vincente di Zeqiri. La reazione dei biancorossi è sterile e la Juve non ha difficoltà nel controllare il match anche se l’eccessiva leggerezza in un disimpegno consente a Josè Alonso di riaprire il match (tiro alle stelle). Finisce 2-0.