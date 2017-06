Youth League, la baby Juve crolla in casa ed è costretta agli spareggi

Niente qualificazione diretta per la primavera della Juventus, che viene sconfitta per 1-0 in casa dalla Dinamo Zagabria nell'ultima partita dei gironi di Youth League: la squadra di Fabio Grosso chiude al secondo posto del girone H (vinto dal Siviglia, che espugna Lione) e dovrà giocarsi gli spareggi per accedere agli ottavi di finale. La partita viene decisa al 78' da un gol di Djuric in contropiede, anche se forse un pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. E' però vero che i bianconeri non hanno sfoderato una grande prestazione, mettendoci grinta solo nel finale, mentre i croati riescono nell'impresa di conquistare sei punti su sei contro la baby Juve. Grosso conoscerà il suo destino nel sorteggio (di cui farà parte anche la Roma, che proviene dal Percorso Campioni Nazionali) del 12 dicembre.



CLASSIFICA GIRONE H: Siviglia 10 punti, Juventus e Lione 9 punti, Dinamo Zagabria 7. Juventus seconda per maggiori gol segnati negli scontri diretti (andata Lione-Juventus 0-3, ritorno Juventus-Lione 0-1).

LA CRONACA DEL MATCH

91' I bianconeri ci provano ancora con tentativi da lontano, ma il tiro di Semprini è preda di Horkas

90' Ancora Zeqiri, gran tiro dal limite dell'area ma il pallone si alza sopra la traversa

87' Zeqiri sbaglia la deviazione da due passi, ma lo svizzero è fermato per (dubbio) fuorigioco

78' GOL DINAMO! Contropiede croato, Djuric da poco dentro l'area calcia di piatto sinistro, il pallone colpisce il palo ed entra in rete

76' Contropiede pericoloso della Dinamo, Dani Olmo riparte a tutta velocità ma il suo tiro è provvidenzialmente deviato in angolo dalla copertura di Semprini

65' Dani Olmo crossa dalla sinistra, Spikic ci prova al volo ma la palla finisce altissima

62' Cuic tenta la conclusione dagli svliluppi di un corner, Del Favero sorpreso se la cava in angolo. Ancora il portiere bianconero bravo in uscita sul successivo angolo

60' Kean tenta un dribbling al limite dell'area, la conclusione è sporcata da un difensore e diventa preda del portiere croato

49' Kean-Muratore provano la combinazione, ma il triangolo non si chiude

Parte la ripresa, nessun cambio nelle due squadre



Fine primo tempo! Partita equilibrata, poche occasioni pericolose

44' Calcio d'angolo Juve: Kean colpisce di testa in arretramento, facile parata per Horkas

37' Caligara per Kastanos, botta a colpo sicuro dal centro dell'area ma la palla, deviata, finisce in angolo. Altra buona chance per Coccolo dal corner, ma niente di fatto

32' Castanos mette forte in mezzo ma la difesa della Dinamo anticipa Kean e libera

22' Filtrante per Djuric ma Coccolo protegge l'uscita di Del Favero

21' Cross di Dani Olmo, Djuric riesce a colpire di testa ma Del Favero para senza problemi

15' Azione insistita della Juventus: Muratore per Leris, tiro dal limite murato, poi Kean non riesce a concludere a rete da buona posizione

9' Tiro di Caligara, ma la conclusione finisce alta sopra la traversa

8' Lancio per Kean, Horkas esce ben oltre la propria area ma manca l'intervento: alla fine è rimessa laterale bianconera

Calcio d'inizio, è cominciata la partita!