Youth League, l'Inter agli ottavi: Spartak ko ai rigori

Se l'Inter dei "grandi" in campionato vive un momento di difficoltà e vede la zona Champions allontanarsi pericolosamente, la Primavera dei nerazzurri continua a compiere imprese e resta l'unica squadra italiana ancora in corsa in Youth League dopo le eliminazioni di Juventus, Napoli e Roma. A San Siro i nerazzurri piegano lo Spartak Mosca ai rigori al termine di una partita pazzesca, finita 3-3 e con un finale incredibile: dagli 11 metri i nerazzurri sono quasi infallibili, mentre i russi sbagliano 3 dei 4 penalty calciati. L'Inter vola agli ottavi di finale.

A partire meglio è l'Inter, che sfiora il vantaggio in un paio di occasioni e poi lo trova al 12' con Emmers, bravo a stoppare in area e battere il portiere in controbalzo. Dopo un avvio difficile, però, i russi prendono campo e iniziano a portare pericoli in serie dalle parti di Dekic, che alla mezz'ora si deve arrendere sul tiro di Bakaev, che fa esplodere di gioia gli incredibilmente numerosi sostenitori arrivati da Mosca. Lo Spartak sente l'odore del sangue e continua a schiacciare i nerazzurri a ridosso della loro area, al 37' Proshliakov va via in mezzo a tre difensori, è fortunato nel rimpallo, e batte ancora Dekic per l'1-2 su cui si chiude il primo tempo.

I primi minuti della ripresa sono vivaci quanto equilibrati, l'Inter spinge alla ricerca del pari ma si espone ai contropiede dei russi, che in almeno due occasioni falliscono clamorosamente il colpo del ko. Col passare dei minuti Vecchi decide di giocarsi tutte le carte a sua disposizione e inserisce Rada e Odgaard passando a un modulo super offensivo. La mossa del tecnico paga, l'Inter guadagna metri e domina lo Spartak per almeno un quarto d'ora, a 10' dal termine Odgaard stoppa al limite dell'area e fulmina l'ottimo portiere russo con un sinistro all'angolino che vale il 2-2. Neanche il tempo di esultare come si deve e l'Inter addirittura completa la rimonta grazie ad un autogol in mischia di Petrunin (86'), ma due minuti dopo un'ingenuità della difesa nerazzurra regala un rigore ai russi e Rudenko firma il 3-3 finale.

Ai calci di rigore i russi dimostrano di accusare la tensione, sbagliano tre dei quattro penalty calciati e dicono addio alla competizione. per i nerazzurri invece è festa sotto la Curva Nord.

La sequenza dei rigori:

Colidio, Gol - Mironov, Gol - Pinamonti, Gol - Mazurov, parato - Emmers, Gol - Lopatin, parato - Rover, palo - Petrunin, alto