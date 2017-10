Youth League: Juventus, Napoli e Roma in diretta su Premium

Martedì 31 ottobre e mercoledì 1 novembre 2017, Premium trasmetterà in esclusiva e in alta definizione i match di Uefa Youth League “Sporting Lisbona-Juventus”, “Roma-Chelsea” e “Napoli-Manchester City”.



Ribattezzata la “Champions League dei giovani”, la Youth League è giunta alla quinta edizione e assegna il titolo di campione d’Europa alle squadre under 19.



La formula prevede 64 team: le 32 formazioni giovanili delle squadre qualificatesi alla Uefa Champions League, tra cui le Primavera di Juventus, Roma e Napoli, seguiranno il percorso della fase a gironi delle rispettive prime squadre.



Le altre squadre, le vincitrici dei campionati giovanili delle prime 32 nazioni del ranking Uefa, tra cui l’Inter, si sfideranno in spareggi dai quali usciranno le 8 squadre che, dopo aver sfidato le seconde classificate dei gironi, andranno a comporre il tabellone degli ottavi di finale. L’anno scorso a trionfare è stato il Salisburgo.



La programmazione di martedì 31 ottobre

Sporting Lisbona-Juventus in diretta alle ore 15.00 su Premium Sport HD Telecronaca: Alessandro Iori

Roma-Chelsea in diretta alle ore 15.00 su Premium Sport 2 HD Telecronaca: Federico Mastria



La programmazione di mercoledì 1 novembre

Napoli-Manchester City in diretta alle ore 14.00 su Premium Sport 2 HD Telecronaca: Ricky Buscaglia



Oltre che in tv, gli abbonati potranno vedere tutte le partite anche online su pc e iPad grazie al servizio gratuito Premium Play.