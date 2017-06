Youth League, Juventus-Lione 0-1

La Juventus di Fabio Grosso perde, a sorpresa, 1-0 in casa contro il Lione nella quarta giornata della Uefa Youth League. I padroni di casa partono fortissimo e al 7' colpiscono un palo clamoroso con Macek da fuoria rea. La risposta del Lione è affidata, al 16', a Aouar, ma la conclusione del talentino classe '98 finisce alta. I francesi sprecano, ma anche i bianconeri non sono da meno: Macek mette in mezzo per Zeqiri, che spedisce il pallone sopra la traversa da ottima posizione. Il calcio sa essere crudele e così, al 37', gli ospiti sbloccano il match grazie ad Aouar, bravo a superare in velocità Muratore e Andersson e a battere Del Favero. I bianconeri accusano il colpo, ma trovano per creare subito i presupposti per il pareggio: Zeqiri però si divora un gol incredibile deviando a lato l'ottimo crosso di Leris. L'attaccante svizzero riesce a fare ancora di peggio, al 42', buttando via la terza grande occasione della sua gara.



Nella ripresa la Juventus torna all'attacco, ma non riesce a creare la stessa mole di occasioni del primo tempo. Al 62' ci prova Beruatto: il suo sinistro viene respinto in maniera rivedibile dal portiere avversario Racioffi. L'OL cerca di rendersi pericoloso in contropiede, come in occasione del 67', quando Del Favero è decisivo con una parata sul diagonale di Kitala. Nel recupero i baby bianconeri possono pareggiare ancora con Zeqiri, ma Racioffi chiude la propria porta all'attaccante svizzero. Finisce 1-0 in favore della formazione di Cris, ex compagno di Grosso ai tempi il Lione. La Juve viene agganciata dai francesi a quota sei punti e perde la vetta del gruppo H in favore del Siviglia, complice l'1-1 degli spagnolo con la Dinamo Zagabria.