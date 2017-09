Youth League, Juventus e Roma ko

Partono male Juventus e Roma in Youth League, esclusiva Premium Sport. I bianconeri sfoderano una buona prestazione ma cadono al gol di al Perez a cinque minuti dalla fine, nel finale l'espulsione Kulenovic non aiuta la squadra di Dal Canto a trovare il pari. Blaugrana in vetta al gruppo D, con l'Olympiacos che pareggia 2-2 con lo Sporting Lisbona.



Al campo Tre Fontane, alla presenza di Francesco Totti in tribuna, la Roma invece viene battuta 2-1 dall'Atletico Madrid. Primo tempo di sofferenza per la squadra di Alberto De Rossi, il vantaggio spagnolo arriva con un tiro dalla distanza di Salido che batte Romagnoli. Il raddoppio sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Navarro insacca da due passi. Il rosso a Montero rilancia la Roma che però riesce solo a dimezzare con Massangu. Nell'altra partita del girone C, Chelsea-Qarabag 5-0.

LA PROGRAMMAZIONE

Ribattezzata la “Champions League dei giovani”, la Youth League - in diretta esclusiva su Premium Sport - è giunta alla quinta edizione e assegna il titolo di campione d’Europa alle squadre under 19. La formula prevede 64 team: le 32 formazioni giovanili delle squadre qualificatesi alla Uefa Champions League, tra cui le Primavera di Juventus, Roma e Napoli, seguiranno il percorso della fase a gironi delle rispettive prime squadre. Le altre squadre, le vincitrici dei campionati giovanili delle prime 32 nazioni del ranking Uefa, tra cui l’Inter, si sfideranno in spareggi dai quali usciranno le 8 squadre che, dopo aver sfidato le seconde classificate dei gironi, andranno a comporre il tabellone degli ottavi di finale. L’anno scorso a trionfare è stato il Salisburgo.



La programmazione di mercoledì 13 settembre

Shaktar Donetsk-Napoli in diretta alle ore 13.00 su Premium Sport 2 HD Telecronaca: Ricky Buscaglia



